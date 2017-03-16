Крупнейшие предприятия Карелии заплатили в два раза больше налога на прибыль

По итогам первых двух месяцев 2017 года поступление в бюджет Карелии налоговых и неналоговых доходов составило более двух миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост доходов бюджета, в частности, обеспечил налог на прибыль: его поступления увеличились в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Такой рост обеспечили крупнейшие предприятия-налогоплательщики Карелии. Доходы от налога на доходы физических лиц также показали положительную динамику и увеличились на 8,5 процента.

Кроме того, выросли поступления по налогу по упрощенной системе, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, по транспортному налогу и государственной пошлине.

Что касается неналоговых доходов за январь-февраль 2017 года, здесь динамика отрицательная. Всего за два месяца в бюджет поступило 140 миллионов рублей, что на пять процентов меньше, чем в прошлом году. Это связано с сентябрьским постановлением правительства России, которое снизило ставки оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

На девять процентов, или на полтора миллиона рублей, уменьшились доходы от использования госимущества, тогда как сумма оплаты за использование лесов выросла на десять процентов (порядка восьми миллионов рублей), сообщили в Минфине Карелии.