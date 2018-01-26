Подарок бизнесу

Тарифы на электричество для малого и среднего бизнеса в регионе снизятся почти на 40 процентов.

— За счет совместной работы правительства Карелии, ФАС, Минэнерго по проверке всех составляющих тарифа на электроэнергию нам удалось снизить ее стоимость к 1 январю примерно на 20%. Итогом наших длительных переговоров с правительством РФ явилось подписание в своем роде эксклюзивного документа, по которому стоимость электроэнергии с апреля этого года снизится еще примерно на 20%, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. — Мы должны поддержать бизнес – это наша основная задача сегодня. Потому что решить все социальные задачи мы можем только в случае эффективного развития собственной экономики, — отметил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Депутаты Заксобрания прокомментировали это событие:

Элиссан Шандалович,

председатель Законодательного собрания РК



— Снижение тарифов на электроэнергию для предпринимателей, которого добилось правительство Карелии, безусловно, увеличит привлекательность республики для инвесторов, повысит конкурентоспособность нашей продукции. Не секрет, что из-за высокой стоимости электроэнергии Карелия как площадка для реализации бизнес-проектов проигрывала соседним регионам. Инвестор шел туда, где дешевле электроэнергия. Ее стоимость лежит в основе практически любого, даже мелкотоварного производства, не говоря уже о высокотехнологичных предприятиях. Снижение тарифов – важный шаг, который окажет существенную поддержку развитию нашей республики.

Вадим Андронов,

депутат фракции «Единая Россия»



— Мы граничим с регионами, где ситуация для ведения бизнеса значительно более благоприятна, чем у нас. На себестоимость карельской продукции оказывают влияние и северные надбавки, и увеличенная продолжительность отпусков, большой расход тепла, стоимость ЖКХ и другие факторы. Вдобавок, многие годы у нас была самая высокая стоимость электроэнергии.

Естественно, мало кто из инвесторов приходил в республику, предпочитая разворачивать производство у соседей. Работа правительства Карелии в тесной связке с УФАС, Минэнерго позволила добиться снижения тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Хочется напомнить, что именно малый и средний бизнес является основой благосостояния многих европейских стран. Перед нами яркий пример того, как удалось решить давнюю и очень непростую проблему. Руководитель региона четко формулирует задачу, правительство слаженной командой работает над ее выполнением. И первые результаты уже есть.

Тимур Зорняков,

депутат фракции ЛДПР



— Правительство республики сделало большой подарок малому и среднему бизнесу, добившись снижения тарифов. Вспомним, что еще год назад стоимость электроэнергии приблизилась к 10 рублям за киловатт-час. После предпринятых мер по итогам 2018 года стоимость киловатта составит примерно 6,5 рублей, что в принципе уже попадает в среднюю ценовую линейку по Северо-Западу. Это достаточно серьезный шаг, чтобы о нашем регионе могли говорить как об инвестиционно привлекательном.

Конечно, предприниматели очень ждали этого решения. Остановлюсь на конкретном примере. В Березовке Кондопожского района в течение многих лет действует предприятие «Заготпром». Оно начинало свою работу как организация по приему ягод. Сейчас компания поставляет замороженные ягоды таким серьезным фирмам, как «Вимм-Билль-Данн», в Китай, Японию. В планах — строительство завода по производству экстрактов из дикорастущих ягод.

Однако глубокая заморозка, которую осуществляет компания – процесс чрезвычайно энергоемкий, и на развитие производства средств оставалось немного. Предприятие работало на грани рентабельности. Снижение стоимости электроэнергии в значительной степени ускорит реализацию инвестиционного плана. А ведь новый завод — это дополнительное поступление налогов в бюджет, новые рабочие места. Я думаю таких примеров по всей Карелии будет много.