«Почта России» откроет в Карелии 20 отделений нового формата

«Почта России» планирует в течение трех лет открыть в Карелии 20 отделений в новом формате, сообщает издание «Вести Карелии«. Об этих планах сегодня узнали депутаты Законодательного собрания на встрече с директором регионального отделения «Почты России» Ирины Гореловой.

Как пишет издание со ссылкой на депутата Андрея Рогалевича, согласно данным руководства отделения, в 2016 году размер инвестиций на развитие учреждения составил 59 миллионов рублей, из них 15 миллионов — проектные работы по созданию отделений нового формата.

Ранее «Почта России» представила концепцию таких отделений. Например, там должны появиться почтоматы для самостоятельного получения отправлений, платежные терминалы и банкоматы с функцией выдачи наличных. Для распределения клиентских потоков внутри отделений заработает система электронной очереди.

Также планируется создание отдельной финансовой зоны, где клиенты смогут получать пенсии и пособия, отправлять и получать денежные переводы, оформлять страховые полисы, оплачивать коммунальные и другие услуги.

Зона отправки и получения посылок будет выделена и переведена на формат самообслуживания. Клиент сможет самостоятельно взвесить свое отправление, внести данные о нем в информационную систему и оплатить.

Розничная торговля будет сосредоточена в отделении в специально выделенной зоне по принципу супермаркетов. В малых населенных пунктах и на селе клиенты также смогут приобрести в данной зоне товары первой необходимости.

По замыслу «Почты России» все эти новшества позволят сократить очереди в отделениях, ускорить время доставки почтовых отправлений и оптимизировать затраты.

В настоящее время 170 почтовых отделений в Карелии убыточны. Убыток в 2016 году составил чуть более 68 миллионов рублей, сообщают «Вести Карелии».