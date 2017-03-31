ПЛВЗ «Петровский» продают за 114 миллионов рублей

Вместе с заводом продается и право выпускать классические алкогольные напитки предприятия, в том числе и «Карельский бальзам».

Компания «Росспиртпром» выставила на продажу петрозаводский ликеро-водочный завод. Предприятие продается вместе со всем имуществом, а также товарными знаками, включающими в себя 20 наименований алкогольной продукции.

Напомним, что производство на ПЛВЗ прекратилось в феврале этого года, после того, как «Росспиртпром» принял решение прекратить производство алкоголя на всей территории России. Работникам выданы уведомления о сокращении.

Как сообщает издание «Вести Карелии», республиканские власти не планируют участвовать в торгах, поскольку в республиканском бюджете нет денег на такие покупки.

 

 

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  • Басс

    114 млн — это копейки.
    посмотрите стоимость неликвида, типа бывшего ДК Искра или ДК Строитель.
    а тут — работающее предприятие с оборудованием. при чём в алкогольной сфере.
    ликёрка должна стоить не менее 1 млрд! для старта торгов!