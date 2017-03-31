ПЛВЗ «Петровский» продают за 114 миллионов рублей

Компания «Росспиртпром» выставила на продажу петрозаводский ликеро-водочный завод. Предприятие продается вместе со всем имуществом, а также товарными знаками, включающими в себя 20 наименований алкогольной продукции.

Напомним, что производство на ПЛВЗ прекратилось в феврале этого года, после того, как «Росспиртпром» принял решение прекратить производство алкоголя на всей территории России. Работникам выданы уведомления о сокращении.

Как сообщает издание «Вести Карелии», республиканские власти не планируют участвовать в торгах, поскольку в республиканском бюджете нет денег на такие покупки.