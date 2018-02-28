Питкяранта: экономика и лес

Лесозаводам — сырье

Экономическое здоровье всего района в целом и Питкяранты в частности начинается со стабильной работы крупных лесоперерабатывающих предприятий. Об этом вчера на совещании в Питкяранте говорил руководитель администрации города Станислав Карповский.

Вчера же глава Карелии Артур Парфенчиков подписал сразу два рамочных соглашения с лесоперерабатывающими предприятиями: с градообразующим предприятием Питкяранты «РК-Гранд» и тремя заводами, входящими в финско-шведский концерн Stora Enso.

− Главная задача – определить наши обязательства по содействию в обеспечении целлюлозного производства древесным сырьем, − подчеркнул глава Карелии.

Проблемы с сырьем испытывает и «РК-Гранд», и заводы Stora Enso, из-за чего не получается полностью загрузить производственные мощности.

— Я считаю, нужно объединять этот концерн и «РК-Гранд» (целлюлозный завод «Питкяранта» — прим. ред.) в единый кластер, — сказал Артур Парфенчиков. — Наша задача как правительства — скоординировать лесосеки таким образом, чтобы обеспечить цикл переработки древесины в Карелии. Чтобы создать приоритетный проект, нужно понимать, что в комплексе он будет отвечать интересам экономики Карелии.

Городу — ТОСЭР

О том, что Питкяранте нужно работать, чтобы получить статус территории опережающего развития, также говорили на совещании по развитию моногорода.

— Питкяранта имеет выгодное географическое положение: близко Петербург, Валаам, Ладожские шхеры, — сказал глава Карелии. — Есть дороги, уникальные живописные природные ландшафты. Ладожские шхеры — визитная карточка. Надо использовать эти преимущества для развития. Нужно работать над возможностью стать территорией опережающего социально-экономического развития. Кондопога стала таким городом, это сразу оживило интерес инвесторов.

Заявку на статус ТОСЭР Питкяранта уже составила подала в Министерство экономического развития Карелии. В нее было включено три резидента с инвестиционными проектами. Питкярантское СМУ предложило строительство бетонного завода, организацию цеха по выпуску железобетонных изделий и строительство линии по выпуску газобетонных блоков. Предприятие планирует создать 26 рабочих мест. Запланированная сумма инвестиций — 95 миллионов рублей. Еще один проект — строительство и организация цеха по деревообработке и линии по выпуску столярных изделий. Это позволит создать 20 рабочих мест, запланированная сумма инвестиций — 72 миллиона рублей.

Торгово-производственное объединение «Питкяранта» создало проект многофункционального туристического комплекса «Белые мосты». Планируется создать 84 рабочих места, сумма инвестиций — миллиард 250 миллионов рублей.

— Мы ищем дополнительных инвесторов, проводим встречи, — сказал глава администрации Питкяранты Станислав Карповский. — Планируется еще несколько проектов: «Л-транс» — по оказанию транспортных услуг, «Автодороги Питкяранты» — по ремонту и обслуживанию дорог, «Питкярантский хлеб» — по открытию линии по выпуску кваса, лимонадов и джемов. Есть потенциальный инвестор для создания рыбоперерабатывающего завода. Обсуждается территориальный вопрос. Есть предприятие, которое предложило построить лакокрасочные изделия.

Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов одобрил работу местной администрации и подчеркнул, что новых инвесторов нужно внести в заявку.

— Заявка не получает поддержки, потому что в ней мало резидентов, — сказал Родионов. — Мы услышали, что есть дополнительные резиденты. Нужно как можно скорее провести встречи с ними и в течение месяца добавить в заявку.

Бизнесу — гранты

О развитии бизнеса в Питкяранте рассказал вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов. По его словам, уровень безработицы в городе составляет 1%, что в два раза ниже, чем по Карелии. Есть условия для развития малого и среднего бизнеса. В частности, создан порядок предоставления мест под нестационарную торговлю, но механизм не работает, поскольку информация до предпринимателей не доходит.

— Доля занятых в малом и среднем бизнесе — 38%, — сказал Родионов. — В среднем по Карелии эта цифра равна 18%, в моногородах — 30%. Питкяранта — это лучший показатель по моногородам. Предприниматели хорошо освоили гранты. Мы решили, если этот механизм хорошо работает, выделять моногородам, которые хорошо осваивают гранты, больше дотаций. При распределении мартовских республиканских грантов сумма для Питкяранты будет увеличена.

Единственная сфера бизнеса в которой есть проблемы — производство щебня. Питкярантский район производит 15% всего щебня Карелии. Чтобы конкурировать с продукцией Украины и Белоруссии, приходится снижать цену, при этом цены на железнодорожные перевозки растут. Количество работников отрасли в районе сократилось с 887 человек в 2014 году до 620 в 2018-м. У предприятий есть задолженность по налогам и зарплатам, часть рабочих находится в простое.

Чтобы решить проблему, глава Карелии Артур Парфенчиков предложил отказаться от железнодорожных перевозок и возить щебень по воде — у Питкяранты есть выход на Ладогу.