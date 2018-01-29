«Петрозаводскмашу» требуются рабочие

В связи с расширением производственной программы АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) Петрозаводский филиал компании набирает новых сотрудников. Требуются квалифицированные рабочие: электросварщики, токари, слесари по сборке металлоконструкций, сообщает пресс-служба правительства.

«Петрозаводскмаш» совместно с Центром занятости населения Петрозаводска провел первую в 2018 году ярмарку вакансий для безработных граждан, которые находятся в поиске работы. Целью мероприятия было формирование групп для обучения рабочим профессиям, по которым имеются вакантные места на петрозаводском машиностроительном предприятии.

За время работы ярмарки первичное собеседование прошли 44 человека. При этом 10 из них пригласили на собеседование на «Петрозаводскмаш» с возможностью дальнейшего трудоустройства уже сейчас, 4 человека рекомендованы для обучения в группу токарей, 6 человек — в группу сварщиков и 7 человек — в группу слесарей по сборке металлоконструкций.

Обучение будет проходить с февраля по май 2018 года на базе индустриального колледжа Петрозаводска, практика — на «Петрозаводскмаше». После обучения лучшие выпускники получат приглашение на работу на завод.