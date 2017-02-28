Парфенчиков решил провести аудит карельской экономики

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков намерен в ближайшее время начать аудит региональной экономики. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС на Российском экономическом форуме в Сочи.

— Мне представляется крайне важным сейчас определить ключевые проблемные точки республики, ее экономики, социальной сферы. И, конечно, получить экспертные предложения с точки зрения наиболее оптимальных точек развития и стратегического роста. Буквально вчера мы этот вопрос обсуждали с руководством Сбербанка, с Германом Грефом. Есть мысли привлечь к этой работе известную компанию Strategy Partners, которая поможет нам как раз здесь определить вот эти позиции, — сказал Парфенчиков.