Очистные сооружения в Ладве могут построить в 2018 году

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями Ладвы. В числе прочих вопросов руководителя региона попросили рассказать о перспективе строительства очистных сооружений в поселке.

— Раньше река была богата рыбой, раками. Сейчас, кроме непролазной грязи, ничего нет, — пожаловались участники встречи.

Руководитель региона рассказал, что Минстрой Карелии провел работу по внесению изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Предполагается включить туда ряд проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе проект «Строительство очистных канализационных сооружений в поселке Ладва».

Предполагаемая стоимость объекта – 20,5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 19,5 миллиона рублей. Срок реализации проекта – 2018 год.