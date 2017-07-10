Обслуживание госдолга Карелии сократилось на 86 миллионов рублей

Расходы на обслуживание государственного долга в первом полугодии 2017 года сократились на 86 миллионов рублей. Как сообщает региональный Минфин, это результат системной работы по снижению процентных ставок.

Таких показателей удалось достигнуть благодаря успешно проведенным аукционам среди коммерческих банков на право предоставления кредитов бюджету – процентная ставка в ходе торгов снижена с 10% до 9,1%, что позволило создать резерв недорогих кредитных ресурсов для их привлечения в случае необходимости.

Также по обращению регионального Минфина и в связи со снижением размера ключевой ставки ЦБ РФ кредитные организации неоднократно снижали процентные ставки по действующим договорам.

Объем государственного долга Республики Карелия на 1 июля 2017 года составил 23 миллиарда 9 миллионов рублей.