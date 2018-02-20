Объем ипотечного жилищного кредитования увеличился в Карелии

Объем ипотечного жилищного кредитования в Карелии увеличился до 8,2 миллиардов рублей. Это произошло на фоне снижения процентных ставок до 7,5% годовых, которое Банк России провел в начале февраля, рассказали сегодня на совещании представителей власти и банковского сообщества региона.

При этом, как ранее сообщал Карелиястат, средние цены на «вторичку» в республике упали: стоимость квадратного метра жилья в конце 2017 года составила 47 094 рубля, а в 2016 году она колебалась в районе 49,5 тысяч.

Средние цены на жилье на первичном рынке тоже упали, однако за счет жилья эконом-класса. Квадратный метр в типовых квартирах подешевел с 48 222 до 46 951 рублей.