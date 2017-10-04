Объем федеральных дотаций Карелии увеличится на 1,3 миллиарда рублей

Объем федеральных дотаций Карелии увеличится в 2018 году, сообщает Министерство финансов республики. Карелия получит на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в 2017-м.

Рост дотации из федерального бюджета направлен на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов России составит в 2018 году 645,1 миллиарда рублей.

Сейчас Минфин Карелии уточняет основные параметры бюджета республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Проект бюджета будет внесен в Законодательное собрание до 1 ноября.