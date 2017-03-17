Новый директор АО «Пряжинское» рассказал о планах создания сыроварни

Генеральный директор АО «Пряжинское» Олег Кочетков выступил перед депутатами ЗС Карелии на заседании комитета по экономической политике.

Руководитель предприятия признался, что недавно вступил в должность, тем не менее рассчитывает вывести предприятие из кризиса. С начала года перед энергетиками было погашено 3,3 миллиона рублей долгов, идет процесс возвращения разогнанных специалистов на работу.

Также, по словам Олега Кочеткова, после диалога со службой судебных приставов удалось решить вопрос с арестом нескольких грузовых машин. Сейчас одна из них уже отправилась в Санкт-Петербург за кормом для зверей. К концу месяца на «Пряжинском» планируют решить вопрос и по налогам, и по зарплате.

На предприятии подготовлен план развития до 2020 года, который включает в себя даже создание сыроварни, однако выступавший на заседании комитета министр сельского хозяйства Всеволод Телицын высказал обеспокоенность динамикой численности пушного стада, отметив, что республиканские власти готовы оказать помощь и подготовить специальную программу развития пушного звероводства в Карелии.

Олег Кочетков уверил, что в планах руководства сохранять текущую специализацию предприятия.