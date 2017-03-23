Налоговые поступления от предприятий реального сектора увеличились на 21%

Министерство финансов Карелии проанализировало налоговые поступления в бюджет республики за январь-февраль 2017 года. Общая сумма доходов составила 2,6 миллиарда рублей, что составляет 125% к аналогичному периоду прошлого года.

Увеличение налоговых поступлений обеспечили организации в сфере финансовой деятельности (рост в 3,6 раза), лесоводства и лесозаготовки (рост в 2,1 раза), строительства (рост на 74,5%), добычи полезных ископаемых (рост на 73,6%) и обеспечения электроэнергией и паром (рост на 62,6%).

При этом в ряде отраслей предприятиям не удалось достигнуть уровня прошлого года. Среди них – производство пищевых продуктов и напитков, торговля, обработка древесины, рыболовство и рыбоводство.

В целом за два месяца 2017 года удалось добиться положительных изменений: сумма налогов, поступающих от реального сектора экономики, выросла на 363,6 миллиона рублей (или на 21%) по сравнению с аналогичный периодом прошлого года.