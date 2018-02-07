Начинающий бизнесмен может получить почти 60 тысяч рублей из бюджета Карелии

В этом году размер единовременной финансовой помощи на организацию собственного дела составляет 58 800 рублей. Кроме выделения средств, гражданам можно рассчитывать на консультационную, методическую поддержку, помощь в составлении бизнес-планов. В бюджете республики на эти цели предусмотрены средства в размере более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства.

В прошлом году 127 человек уже воспользовались этой формой финансовой поддержки, из них 47 безработных жителей монопрофильных населенных пунктов. Общая сумма затрат составила более 7 миллионов 600 тысяч рублей. Помимо индивидуального предпринимательства, было открыто 3 общества с ограниченной ответственностью и 4 крестьянско–фермерских хозяйства.

— Предприниматели, открывшие собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости, могут рассчитывать и на другие виды финансовой поддержки своего дела, предоставляемые по линии Министерства экономического развития и промышленности и Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, — отметила начальник управления труда и занятости Елена Фролова.

На официальном портале управления размещена информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги. Также информация размещена на портале для малого и среднего бизнеса Республики Карелия.