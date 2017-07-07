На «Русском радиаторе» в Надвоицах заканчиваются пусконаладочные работы

Рабочий визит в Сегежский район врио главы Карелии начал с посещения Надвоиц. На базе местного алюминиевого завода завершается наладка нового оборудования по производству алюминиевых радиаторов.

— Идет наладка. Деньги вложены достаточные, и есть убеждение, что производство будет работать. На вторую половину сентября запланирован выход на производственную мощность, — рассказал Артур Парфенчиков на встрече с населением после осмотра промышленной площадки.

Параллельно с этим на базе завода планируется разместить производство полипропиленовой тары. Она используется, в частности, для перевозки глинозема в железнодорожных вагонах. По словам руководства предприятия, в июле опытный участок уже начнет работать, а через год возможно наладить полноценное производство.