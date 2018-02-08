Москва будет контролировать расходы Дорожного фонда Карелии

Федеральное казначейство намерено контролировать расходы Карелии в отдельных сферах. Об этом министр финансов республики Елена Антошина рассказала на минувшем заседании правительства.

— В настоящее время Федеральным казначейством прорабатывается вопрос перехода на казначейское сопровождение. Республика Карелия определена пилотным регионом по внедрению указанной практики в процесс исполнения бюджета. Уже определены конкретные сферы, где оно будет использоваться. Это адресная инвестиционная программа, расходы Дорожного фонда Республики Карелия, контракты на покупку медицинских препаратов. Таким образом, расходы начиная с этого года находятся под особым, усиленным контролем, — отметила министр.