Молочную ферму в Пряже возьмет в аренду племсовхоз «Ильинское»

Совещание по урегулированию ситуации, которая сложилось в АО «Пряжинское», прошло 3 октября. Владелец молочной фермы, а также директор племенного хозяйства «Ильинское» и министр сельского хозяйства Карелии обсудили условия передачи молочной фермы в аренду и продажи скота.

По словам Владимир Лабинова, за месяц работники «Пряжинского» при помощи «Ильинского» должны вывести скот из состояния истощения до средней упитанности. К весне коровы должны давать по 12 литров молока в день. Сейчас удои — максимум по два литра с коровы.

К весне в Ильинском построят новые корпуса, и туда могут быть перевезены некоторые коровы, однако, по словам министра, этого можно будет и избежать. Договор аренды на помещения молочной фермы заключают на 11 месяцев, потому что соглашение на более долгий срок нужно регистрировать. Если через год будет видно, что стадо дает молоко и самовоспроизводится, то необходимость в переводе его в Ильинское отпадет, сообщил министр сельского хозяйства.

На встрече с работниками предприятия сотрудники высказали согласие перейти на работу в «Ильинское» и продолжить работу на ферме уже на другого работодателя.

— Мы гарантируем трудовому коллективу стабильную заработную плату с момента перехода в «Ильинское», — заявил Владимир Лабинов.

По словам руководителя Минсельхоза Карелии, он сегодня не уедет из Пряжи, пока все документы не будут подписаны:

— Если надо сидеть до двенадцати, будем сидеть до двенадцати, — заявил он.

Кожа да кости. Так выглядят коровы «Пряжинского». Фото: «Республика»/Максим Алиев Коровы АО «Пряжинское»

Сейчас готовятся несколько документов: договор купли-продажи скота, договор аренды помещений, а завтра подпишут трудовые договоры с работниками. Чтобы оформить бумаги, необходимо собрать множество документации. Проблема в том, что часть коров «Пряжинского» находится в залоге у компании «Нива-1», владельцы которой требуют у хозяина фермы Айво Халлиста 15 миллионов рублей. Продать скот без участия третьего участника сделки — компании «Нива-1» — невозможно.

Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены. Накануне для голодающих животных закупили 12 тонн комбикорма. Для этого общественница из Пряжи Екатерина Ефремова организовала сбор денег в соцсети.