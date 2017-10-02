Молочное стадо пряжинской фермы готов выкупить племсовхоз «Ильинское»

Стадо пряжинского совхоза может выкупить племенное хозяйство «Ильинское». Об этом рассказал сегодня министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

— Сегодня мы от имени совета директоров направили официальную оферту собственнику АО «Пряжинское» господину Халлисту, предложили выкупить оставшиеся поголовье животных по договорной цене. Хотя мы и имеем в виду, что поголовье находится в залоговой базе другого интересанта, — заявил журналистам Владимир Лабинов. — Мы готовы взять на себя обязательства по достойному кормлению и содержанию животных, готовы заключить договор аренды на имущественный комплекс, который связан с животными, и взять на работу людей, которые связаны с обслуживанием коров и молодняка.

Речи идет о стаде в 600 голов. Владимир Лабинов добавил, что всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены. По этой же причине их будут выкупать по цене животных, которые идут на убой. Залоговая стоимость стада — 15 миллионов рублей, но точную его цену назвать сложно, потому что каждую корову нужно будет взвешивать отдельно.

В «Ильинском» будет введён новый производственный корпус, и весной поголовье переместят туда. Но погасить долги нынешнего собственника возможности нет, добавил министр.

По такой же схеме сейчас пытаются решить проблему зверофермы. Для нее уже есть потенциальный покупатель. Он будет пытаться переориентировать предприятие на разведение соболя вместо норки.

Гендиректор племенного хозяйства «Ильинское» Антонина Жеребцова уточнила, что предприятие планирует выкупить часть стада.

— О сумме сделки и количестве голов говорить пока рано. Мы проведем отбор. Дойное стадо мы сохраним, — сказала Антонина Жеребцова.

Напомним, проблемы у АО «Пряжинское» начались в 2016 году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку. В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплате.

Однако к концу прошлой недели ситуация сложилась критическая. Скот кормили гнилым сеном. В воскресенье закончилось и оно.

Теперь правительство Карелии готово объявить в Пряжинском районе режим чрезвычайной ситуации: это позволит кормить скот за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику.

Работница «Пряжинского» Екатерина Ефремова в субботу поздно вечером опубликовала сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала о том, что коровы умирают от голода, их нечем кормить, и призвала жителей Карелии скинуться на корм скоту. К вечеру воскресенья на счет поступило 256 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить животным корм на несколько дней.