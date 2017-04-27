Минфин Карелии рассказал о покупке народных облигаций

В первый день продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) жители России подали заявки на покупку ценных бумаг на 1,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службы Сбербанка и ВТБ24 сообщает агентство РБК.

Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Статистикой по Карелии в региональном Министерстве финансов не располагают, однако в числе лидеров республика не упоминается.

В карельском Минфине накануне назвали народные облигации «надежным способом сохранения накоплений граждан». В ведомстве напомнили, что номинал одной облигации будет равен одной тысяче рублей, однако ее стоимость будет меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Минимальная сумма покупки облигаций составляет 30 тысяч рублей, максимальная – 15 миллионов. Купонный доход будет выплачиваться каждые полгода. Купить ценные бумаги можно в отделениях банков-агентов: Сбербанка и ВТБ 24.

— По мнению Министерства финансов России, преимуществом облигаций для населения является безусловное исполнение государством обязательств по сумме долга и сумме купонного дохода, а также доходность облигаций, которая будет выше, чем по депозитам в коммерческих банках, — отметили в региональном ведомстве.

Продажи облигаций начались 26 апреля. Ценные бумаги выпускаются сроком на три года, средняя доходность облигации составит 8,5% годовых.