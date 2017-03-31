Минэк Карелии подтвердил: магазин «Леруа Мерлен» в Петрозаводске откроется в августе

В августе 2017 года компания «Леруа Мерлен Восток» откроет первый строительный магазин в Петрозаводске. Об этом говорится на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности республики.

«Политика компании направлена на поддержку местных производителей в тесном сотрудничестве с администрациями регионов/городов и торгово-промышленными палатами», — говорится в сообщении.

На 27 апреля компания запланировала обсуждение с потенциальными поставщиками всех нюансов работы и заключения контрактов. ООО «Леруа Мерлен Восток» готово развивать сотрудничество с местными производителями как в самом регионе, так и за его пределами.

Напомним, строительный магазин откроется на пересечении улиц Университетской и Лесного проспекта. В нем будут работать около 200 человек.