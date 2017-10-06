В торговом доме «Карелия-Маркет» в Петрозаводске вновь разместят магазины

В ближайшие два года мэрия Петрозаводска планирует сдавать помещения торгового дома «Карелия-Маркет» в аренду под торговые точки, чтобы накопить денег на проектную документацию. Об этом сообщил председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом мэрии города Андрей Иванов.

— Первый этаж однозначно будет сдан в аренду. Возможно, временно будет сдан в аренду и второй — до накопления необходимой суммы на реконструкцию здания. В настоящее время производится оценка площадей. Подана заявка на сайт госзакупок для последующего объявления электронных аукционов на право аренды. Аукционы состоятся в ноябре. Субаренда площадей категорически запрещена, — пояснил Иванов.

В дальнейшем мэрия Петрозаводска планирует кардинально реконструировать здание торгового дома. В будущем муниципальные учреждения планируется разместить на втором и, возможно, третьем этажах здания, а первый этаж будут сдавать в аренду под магазины. Для переоборудования здания, которое изначально строилось как торговый комплекс, необходима масштабная реконструкция.

— Здание торгового дома находится в муниципальной собственности. Сейчас его правообладателем стало муниципальное предприятие «Петропит», за которым оно закреплено на праве хозяйственного ведения для того, чтобы впоследствии, после аккумулирования средств на расчетном счете предприятия, произвести реконструкцию здания, приспособив для нужд муниципалитета, — сказал председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом мэрии города Андрей Иванов.

Как отмечают специалисты, на реконструкцию необходимы серьезные затраты. Только составление проектно-сметной документации обойдется в сумму до 10 миллионов рублей. Таких средств бюджете города нет.

В настоящее время на первом этаже здания торгового дома остаются магазин «Пятерочка» и торговая точка одного из индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время список торговых предприятий в здании «Карелия-Маркет» расширится. Реконструкция планируется через два-три года, после чего на втором и третьем этажах торгового дома, скорее всего, будут размещены помещения музыкальной школы имени Балакирева, а также, возможно, архивные учреждения или паспортная служба.