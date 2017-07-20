Мэр Петрозаводска планирует продлить набережную Онежского озера

По мнению градоначальника Ирины Мирошник, набережная столицы Карелии представляет собой одно из красивейших мест в России и поэтому требует особенно тщательного внимания. Как рассказала мэр главному редактору информационного агентства «Республика Карелия»» Марии Морозовой, в планах администрации — развитие на набережной парковых зон и, при наличии финансовой возможности, ее продление.

— В следующем году мы в рамках проекта «Комфортная городская среда» хотим оформить спуск с улицы Пушкинской, от бассейна «Акватика». Сейчас это место не благоустроено, хотя террасу там можно оформить очень красиво, — добавила Ирина Мирошник. — Также напрашивается продление набережной. Это решение лежит на поверхности.

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