Медвежьегорский молокозавод планируют запустить через две недели

Комитет Заксобрания по экономической политике сегодня рассматривает вопрос о ситуации на Медвежьегорском молокозаводе. Перед парламентариями выступила генеральный директор ОО «Управляющая компания Семейный капитал» Наталья Верхова, которая заверила, что в течение двух недель предприятие, которое находится в стадии процедуры наблюдения, будет запущено.

Вместе с тем, по словам Верховой, сейчас стадо находится в плохом состоянии и средний надой коров составляет всего 2 литра молока в день.

Через две недели предприятие намерено перерабатывать до 4 тонн молока в день, однако безубыточным производство станет при 21 тонне молока.

— Вся задолженность по зарплате планируется к погашению в течение 4-5 месяцев. Задолженность по зарплате есть, но на не растет, — уверила собравшихся Верхова.

На заседании комитета также оказался владелец компании «Семейный капитал» Игорь Белоусов. Он вместе с Верховой пытался убедить депутатов в том, что проблемы завода вызваны тем, что СМИ своими публикациями дестабилизировали ситуацию на предприятие.

Напомним, что о проблемах на Медвежьегорском заводе стало известно в прошлом году, когда предприятие накопило большие долги по налогам и зарплате из-за чего даже не смогло претендовать на финансовую помощь из республиканского бюджета. С начала года на предприятии остановлено производство. На этой неделе предприятие посетил Артур Парфенчиков, который не исключил передачу предприятия под юрисдикцию республики.