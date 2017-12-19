Маршруты развития

Большую часть минувшей недели глава Карелии Артур Парфенчиков работал в восточных и северных районах республики. Программа поездки была обширная. Руководитель региона посетил предприятия, больницы, дома культуры, провел совещания по выполнению программы расселения аварийного жилья и развитию моногородов. Остановимся на некоторых объектах.

Производство

На месте сгоревшего цеха по производству ДСП для производства мебели в поселке Пиндуши Медвежьегорского района прошла встреча главы Карелии Артура Парфенчикова и председателя правления компании Segezha Group Камиля Закирова.

Без работы остались 402 человека: часть из них ликвидирует последствия пожара, оставшимся 210 сотрудникам оплачивается 45 дней вынужденного простоя по базовой ставке.

Из 189 простаивающих работников 36 заняты на производстве щепы для Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. Еще 120 человек готовы принять на обучение и трудоустроить на ЦБК. Кроме того, 144 человека ликвидируют последствия пожара.

На встрече было решено создать рабочую группу, которая помимо вопросов трудоустройства рабочих займется определением судьбы предприятия: стоит ли его возрождать, пусть и в модернизированном виде, или переориентировать на выпуск какой-либо другой продукции.

Артур Парфенчиков посетил расположенное в Пудоже предприятие «Онега-лес». Организация освоила новое производство – выпуск каминных дров. Пока максимальная мощность производства – 800 кубометров дров в месяц.

Предприятие работает с Норвегией. Иностранные предприниматели заинтересованы в расширении сотрудничества, в частности готовы закупать древесный уголь карельского производства.

Представители норвежского бизнеса планируют приехать в Пудож для переговоров. На встрече также будут присутствовать представители правительства республики.

Культура

Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт Дома культуры в Пудоже и пообещал содействие в покупке современной аппаратуры для кинотеатра.

— Буду поднимать этот вопрос при встрече с Министром культуры России Владимиром Мединским. Наличие кинотеатра очень важно для жителей отдаленных населенных пунктов, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Всего в Доме культуры работают 20 кружков и секций, в которых занимаются около 400 человек, из них пять – коллективы народного творчества, в том числе знаменитый Пудожский народный хор — визитная карточка района.

В Беломорске руководитель региона побывал на выступлении другого старейшего творческого коллектива республики. 16 декабря Поморский народный хор отметил 80-летие. Сегодня это символ и туристический бренд Беломорской Карелии.

Артур Парфенчиков выразил коллективу глубокую признательность за преданность народному творчеству и высокое исполнительское мастерство.

— Мы чествуем одно из главных достояний нашей культуры и республики — Поморский народный хор. В наше время очень важно сохранение корней, традиций, истоков. Каждый человек должен знать, откуда его предки, откуда он родом. Своим творчеством Поморский народный хор обеспечивает связь между поколениями, способствует бережному отношению к истории своей малой родины. То, что делает коллектив, действительно невозможно переоценить. Огромное вам спасибо, — обратился Артур Парфенчиков к виновникам торжества.

В Беломорске руководитель региона также посетил Центр поморской культуры, который занимается сохранением культурного наследия поморов, возрождением этой культуры. Парфенчиков оценил почти утерянное искусство золотного шитья, которое в Беломорске возрождает местная рукодельница Ирина Ильина.

Здравоохранение

Визит в поселок Чупу начался со стационара Лоухской центральной больницы. Осмотрев хирургическое отделение, оценив его возможности, руководитель республики предложил на базе этого учреждения создать хирургический центр для всего района.

— Надо максимально загрузить эту больницу, если мы хотим ее сохранить. Хорошо, чтобы люди знали, что здесь находится больница, где пациентам могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Рядом федеральная трасса, летом до трехсот студентов работают на островах. Для осуществления этих планов, необходимо закупить современное диагностическое оборудование, — сказал Артур Парфенчиков.

Разговор о медицине продолжился на встрече с жителями Чупы, которые просили организовать приезд врачей узких специальностей из Петрозаводска. Министр здравоохранения Марина Швец заверила чупинцев в том, что выездная работа будет организована в ближайшее время: планируются приемы кардиолога, лора, офтальмолога и других специалистов.

Еще одним пунктом посещения стал Чупинский детский сад, куда ходят больше ста детей. В этом году детсад стал победителем республиканской программы поддержки местных инициатив. Более полутора миллионов рублей из республиканского и местного бюджета плюс активная финансовая помощь жителей на общую сумму 300 тысяч рублей – и в здании установлено 80 энергосберегающих окон.

— В определении приоритетных потребностей и есть смысл программы поддержки местных инициатив. Люди сами определяют, что им важнее: освещение, благоустройство территории или окна в детской саду, а потом республиканская и местная власть эти инициативы финансирует в размере 90 процентов, — отметил Артур Парфенчиков.