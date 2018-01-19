Доходы бюджета Карелии увеличились за счет малого и среднего бизнеса

По оперативным данным, за прошлый год в консолидированный бюджет Карелии поступило 23,9 миллиарда рублей налоговых доходов с ростом к уровню предыдущего года на 167,2 миллиона рублей.

По данным Минфина республики, в прошлом году наметился рост доли малого и среднего предпринимательства, что обеспечило увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Тем не менее тенденцию прошлых лет сломить пока не удается. На долю крупнейших 150 налогоплательщиков приходится около 40% всех налоговых поступлений в республиканский бюджет. К таким локомотивам карельской экономики относятся ОАО «Кондопога», АО «Карельский окатыш», ПАО «Северсталь», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и другие.