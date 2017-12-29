Локомотивы экономики

— Дмитрий Андреевич, каким был уходящий год для флагманов карельской промышленности?

— Развитие и поддержка ведущих промышленных предприятий, привлечение инвестиций – главная задача, над решением которой в этом году последовательно работали глава Карелии Артур Парфенчиков и правительство республики. Удалось сделать немало: по инициативе руководителя региона приняты поправки в республиканское законодательство, нацеленные на улучшение инвестиционного климата, заключен ряд важных соглашений с партнерами из других регионов и из-за рубежа. Очень активно взаимодействуем и с федеральным центром.

И эта работа дает очевидные результаты: совместными усилиями нам удалось укрепить позиции ключевых для экономики Карелии предприятий. В 2017-м году флагманы республиканской промышленности реализовали несколько серьезных инвестиционных проектов. Целый ряд ключевых для экономики республики предприятий активно наращивают налогооблагаемую базу, создают новые рабочие места.

— Давайте поговорим подробнее и на конкретных примерах. И начнем с лесопромышленного комплекса, который остается основой экономики региона.

— Если говорить о лесопромышленной отрасли, то основная задача – сделать так, чтобы ее потенциал использовался максимально эффективно. Расчетная лесосека в Карелии составляет 11 миллионов 500 тысяч кубометров, а осваивается сейчас лишь 6 миллионов 700 тысяч. То есть условия для развития существующих производств и создания новых есть. Но, конечно, речь сегодня идет о том, чтобы предприятия не просто заготавливали лес, чтобы экспортировать его в Финляндию или продавать крупным холдингам в других регионах, но развивали глубокую переработку древесины именно на территории Карелии.

Успешные примеры развития таких производств по глубокой переработке леса сегодня в республике есть. Так, ООО «РК-Гранд» — Питкярантский целлюлозный завод – сегодня выпускает сульфатную небеленую целлюлозу из древесины хвойных пород для производства электроизоляционного картона. Кстати, это единственное предприятие в стране, которое выпускает такой вид продукции.

— Можно сразу уточнить: ведь еще недавно на Питкярантском целлюлозном заводе ситуация была тяжелая, были опасения, что он и вовсе закроется. Насколько сейчас у предприятия устойчивое положение?

— Да, два года назад завод проходил процедуру банкротства. Но с приходом нового инвестора производство удалось не просто сохранить: предприятие наращивает объемы выпуска продукции. По итогам десяти месяцев этого года они выросли почти до 88 тысяч тонн, то есть на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сейчас собственники завода проводят программу технического перевооружения производства, в общей сложности в нее инвестируется 1,4 миллиарда рублей.

Завод «РК-Гранд» для нас принципиально важен как градообразующее предприятие, Питкяранта – это моногород. И отрадно, что сегодня предприятие былые трудности преодолело.

Еще один яркий пример в ЛПК – это ДОК «Калевала» в Петрозаводске. Этот завод из года в год увеличивает объемы выпускаемой продукции. В сентябре 2017 произошло знаковое событие: ДОК «Калевала» выпустил первую OSB-плиту из березы. До этого завод перерабатывал только хвойные породы. При этом не секрет, что в республике проблема переработки лиственной древесины стоит остро: тот же березовый баланс идет в основном на экспорт. Теперь и у нас в Карелии появились свои первые мощности по выпуску из него современной, экологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. OSB-плиты – продукция, высоко востребованная в строительной отрасли, производстве мебели. Так что есть все основания быть уверенными в будущем предприятия.

— Такой масштабный инвестпроект, как на ДОК «Калевала», вряд ли был бы возможен без государственной поддержки?

— Безусловно. Он вошел в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию предоставляется расчетная лесосека по сниженной арендной ставке в 50 % от установленной законодательством, на 49 лет. Отмечу, что у ДОК «Калевала» разработана целая долгосрочная концепция развития, до 2024 года. Общий объем инвестиций в производство по I этапу составит 9 миллиардов рублей. Дополнительно собственником предприятия, планируется реализовать II этап проекта по расширению производственных мощностей с ориентировочным объемом инвестиций 3,2 миллиарда рублей.

Отмечу, что ДОК «Калевала» включен в Реестр региональных инвестиционных проектов. Это важное событие для экономической жизни Карелии.

— Чем оно примечательно?

— Это первое в нашей республике предприятие, включенное в данный реестр. На протяжении 5 лет предприятие будет применять ставку налога на прибыль 10%, и, со своей стороны в течение 5 лет обязуется исполнять требования по установленным объемам инвестирования.

Целенаправленная, системная работа правительства Карелии по привлечению инвестиций в республику, по улучшению инвестиционного климата дает свои результаты, и этот факт – один из них.

— Этот проект – единственный в Карелии, который входит в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов?

— Нет. В этот же перечень входит еще ряд предприятий, в том числе и инвестпроект компании «Русский Лесной Альянс». И он тоже активно реализуется: в сентябре предприятие открыло новые лесопильные мощности, вложив в расширение производства более 600 миллионов рублей. Самое важное – это то, что завод перешел полностью на безотходные технологии. Сейчас здесь налажена глубокая переработка леса, производится строганная продукция, деревянные дома, выпускаются древесные топливные гранулы. С запуском линии лесопиления создан замкнутый цикл: от заготовки древесины в лесу до упакованного продукта.

При этом у «Русского Лесного Альянса» очень большие и амбициозные планы. Как известно, 22 декабря премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Кондопоге территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Сейчас совместно с руководством компании мы активно обсуждаем возможность для «Русского Лесного Альянса» стать резидентом ТОСЭР. Речь идет об открытии в Кондопоге нового лесопильного производства. Надеюсь, что в наступающем 2018 году компания приступит к реализации этих планов. Задача диверсифицировать экономику моногородов, сохраняя, разумеется, и действующие крупные предприятия, такие, как Кондопожский ЦБК – одна из важнейших задач правительства Карелии.

— Насколько вообще активно предприятия лесной отрасли сегодня ориентируются на замкнутый цикл производства, стараются осваивать новые виды продукции? Есть еще примеры, подобные приведенным выше?

— Да, в пример можно привести Сортавальский лесозавод. В начале ноября здесь завершилась реализация первого этапа инвестпроекта по модернизации производства: построен сушильный комплекс и котельная на древесных отходах. Это позволит наладить выпуск обрезной доски транспортной влажности. То есть выпускать продукцию с такими характеристиками, которые позволят значительно расширить сбыт: выйти на рынки Китая, Японии, Египта. В дальнейшем предприятие планирует также развивать безотходную переработку древесины.

Кроме того, будущее ЛПК связано и с развитием лесопромышленных кластеров. Пока создан один такой кластер, в него объединились ДОК «Калевала» и Соломенский лесозавод. Почему это выгодно производителям? Участники кластера имеют право на такую меру федеральной поддержки, как компенсация процентной ставки по банковским кредитам. Это серьезная помощь в развитии новых мощностей. И, конечно, новые кластеры создавать необходимо.

Также в республике прорабатывается вопрос реализации концепции биотехнологического кластера, куда отдельным блоком входит создание предприятий глубокой и безотходной переработки леса. Древесные отходы, в частности, планируется использовать для изготовления композитов, активированного угля, порошков для 3D-принтеров. Концепция рассчитана до 2025 года.

— Биотехнологический кластер – это пока планы. А вот масштабная модернизация Сегежского ЦБК – уже реальность. Запуск на комбинате новой буммашины можно по праву назвать событием года для лесной отрасли всей страны: это первый такой проект за четверть века. Что дальше? СЦБК, насколько известно, планирует продолжить модернизацию?

— Действительно, запуск новой бумагоделательной машины в Сегеже – самое масштабное и знаковое событие в отрасли в этом году. СЦБК – единственное в России предприятие, которое выпускает мешочную бумагу повышенной прочности. Ввод новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции до 360 тысяч тонн в год, создать более 140 рабочих мест, в два раза увеличить налоговые отчисления.

Отмечу, что в минувшем году инвестор, Segezha Group (входит в группу компаний АФК «Система» — прим.ред.) уже создал свыше 100 новых рабочих мест, с начала реализации проекта вложил в экономику региона более 9 миллиардов рублей. В следующем году на СЦБК планируется ввести в эксплуатацию новую котельную установку на биомассе: в качестве топлива будут применяться древесные отходы и осадок сточных вод.

— Если говорить о других отраслях, то в первую очередь вспоминается судостроение. В этом году Онежский судостроительно-судоремонтный завод регулярно спускал на воду новые суда. Какие пути дальнейшего развития есть у этого предприятия?

— С момента своего возрождения в 2015 году ОССЗ спустил на воду уже более 10 судов. Как известно, завод был возвращен в государственную собственность и сейчас принадлежит ФГУП «Росморпорт». В 2016 году заключены договоры на строительство судов на сумму ориентировочно 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас по заказу «Росморпорта» строятся рабочий катер, три грунтоотвозных шаланды, земснаряд. Плюс к этому предприятие изготовило и установило новый понтонный мост в районе Соломенное в Петрозаводске.

Перспективы развития петрозаводской верфи мы связываем, в том числе, с сотрудничеством с Ямало-Ненецким автономным округом, с которым у Карелии заключено соглашение. Это возможность изготовления линейки новых грузопассажирских судов класса «Вояж85МТ», которые смогут курсировать по рекам Обь и Иртыш. Переговоры идут очень эффективно, по сути, остались технические детали. Наш завод, таким образом, станет первым в стране производителем речных судов, которые смогут принимать на борт до 300 пассажиров, значительное количество грузов. И будет обеспечен заказами на много лет вперед. Пока речь идет о пробном заказе для предприятия «Севречфлот» в ЯНАО. Если все получится, то это станет серьезным прорывом для судостроения республики. Полагаю, что решение будет принято уже в первом квартале следующего года.

Кроме того, в этом году было принято важное решение правительства России: «Росмопорт» был освобожден от перечисления в федеральный бюджет части чистой прибыли и получил возможность направлять эти средства на развитие ОССЗ. По предварительным оценкам, это 185 миллионов рублей, которые будут вложены в модернизацию завода.

В целом же наше петрозаводское предприятие расположено столь удобно с точки зрения географии и логистики, что может поставлять продукцию и на Урал, и в восточные части страны, не говоря уже о Северо-Западе. Так что, убежден, предприятие будет только развиваться.

— А включение трех районов в Арктическую зону – Кемского, Беломорского и Лоухского – какие-то дополнительные возможности для наших предприятий открывает?

— Очень надеюсь, что да. Тот же Онежский судостроительно-судоремонтный завод мог бы строить суда для освоения Арктики, переговоры об этом также идут. Кроме того, отмечу, что координатором Арктической программы является «Росатом». В Карелии в его состав входит завод «Петрозаводскмаш», и, возможно, его мощности для реализации этой масштабной программы тоже будут задействованы.

— Но ведь перспективы «Петрозаводсмаша» связаны не только с этой программой?

— Конечно, нет. Предприятие продолжает производить продукцию для атомной, нефтехимической отраслей. Кроме того, здесь действует уникальное производство крупного литья. На сегодняшний момент завод приступил к реализации проекта по производству чугунных отливок для станкостроительной компании DMG MORI – одного из мировых лидеров в станкостроении.

Кроме того, планируется, что в ближайшее время на заводе будет размещен крупный заказ по литью комплектующих для парка ветроэлектростанций в Адыгее. Это будет объект мощностью в 120 мегаватт, и если Литейный завод «Петрозаводскмаша» получит этот заказ, то обеспечит загрузку производственных мощностей на долгое время. Ведутся переговоры и по ряду других крупных проектов, которые могут быть реализованы на предприятии. Завод участвует в программах господдержки: в 2016 году «Петрозаводскмаш» получил субсидию в размере 49 млн рублей на частичную компенсацию процентов по кредитам, заем Фонда развития промышленности в размере 85 миллионов рублей для внедрения инновационных технологий.

В следующем году мы обязательно продолжим работу по поддержке этих и других наших ведущих предприятий, чтобы они осваивали новые виды продукции, выходили на новые рынки сбыта. Перспективы у флагманов карельской промышленности хорошие, и совместными усилиями мы сможем реализовать намеченные планы.