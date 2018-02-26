Ленобласть и Карелия заинтересованы в совместном развитии деревообработки и фармацевтики

Глава Карелии сегодня подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Ленинградской областной торгово-промышленной палатой (ЛОТПП). По словам Артура Парфенчикова, наша республика заинтересована в том, чтобы перенимать положительный опыт у всех регионов страны, но особенно у соседей. Тем более что с Ленинградской областью граничат приладожские районы Карелии, активно развивающиеся в последнее время. Также руководитель республики предложил соседям совместно сотрудничать с Финляндией.

— Нам крайне важно через реализацию соглашения, через организацию совместных образовательных, выставочных мероприятий создать реально работающие совместные рабочие группы. Нам нужно синхронизировать работу с крупными потенциальными инвесторами, — заявил на встрече глава Карелии.

В частности, Артур Парфенчиков рассказал гостям о трех моногородах, соседствующих с Ленобластью, – Вяртсиля, Лахденпохья и Питкяранта, и пригласил инвесторов из Ленобласти активно вкладывать деньги в бизнес на этих территориях. Кроме того, руководство ЛОТПП заинтересовали первые успехи работы территории опережающего социально-экономического развития в Кондопоге. Отметим, свою готовность вкладываться в экономику республики на площадке города бумажников подтвердили восемь резидентов.

— Торгово-промышленная палата Ленинградской области с прошлого года встала во главе ассоциации ТПП Северо-Запада, и соглашение с Республикой Карелия даст импульс не только этим двум регионам, но и всему Северо-Западу, — отметил в ответном слове президент ЛОТПП Юрий Васильев. — Мы знаем, что ваш регион прекрасно работает в лесной, деревообрабатывающей промышленности, имеет отношения с соседями, в том числе с западными странами – вот этот опыт мы хотели бы распространить на другие регионы в СЗФО. Это, в частности, касается развития фармацевтической промышленности, био- и информационных технологий.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с точки зрения развития фармацевтики наша республика – выгодный партнер, поскольку в ПетрГУ готовят квалифицированные кадры для работы в этой отрасли. В заключение гости пригласили Карелию поучаствовать в бизнес-форуме с Южной Кореей, который пройдет с 21 по 23 апреля. Со стороны азиатского государства, активно вкладывающего деньги в Россию, на встрече будут работать 300 представителей.