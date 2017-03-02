10 процентов оптимизма

К апрелю этого года в Карелии появится новая микрофинансовая организация (МФО). Заниматься она будет исключительно раздачей кредитов малым и средним предпринимателям нашей республики. Условия получения кредитов разительно отличаются от всех сегодняшних коммерческих предложений на карельском рынке: сумму до трех миллионов рублей можно взять под рекордные 10 процентов годовых.

— Разрабатывается нормативная база для создания микрокредитной организации предпринимательского финансирования на базе Гарантийного фонда Карелии, — рассказала начальник отдела развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов карельского Минэка Ольга Виноградова. — В целом сейчас происходит реформирование системы государственной поддержки, переход прямого финансирования на возвратные формы поддержки. То есть это возвратные деньги, но на льготных условиях.

Другими словами, вместо привычных грантов (то есть денег, которые не нужно возвращать) основным инструментом господдержки бизнеса становятся микрокредиты. В Минэке считают, что смена инструментария господдержки предпринимателей пойдет последним на пользу.

— Гранты мы один раз выдали предпринимателю — и все. А вот этот механизм позволит поддержать большее число получателей. То есть бизнесмены берут деньги и потом будут гасить свой заём, и за счет этих средств мы сможем предоставлять займы другим предпринимателям. По всей республике, — заверила Ольга Виноградова.

МФО создается на базе Гарантийного фонда Карелии (фонда поручительств). Некоммерческая организация создана в 2009 году. Основная задача — помогать предпринимателям в получении заемных средств. Фонд предоставляет кредитору гарантийные обязательства для банков в форме поручительства. Гарантийный капитал формируется за счет регионального и федерального бюджетов и превышает 400 миллионов рублей.

Выдавать кредиты МФО будет также из средств карельской и российской казны. При этом действуют льготные условия финансирования: в этом году 7% капитала МФО поступят из бюджета Карелии, а 93% — из федеральной казны. Капитал МФО на этот год — 40 миллионов рублей.

Организация будет предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса кредиты до 3 миллионов. Ставка кредитования будет не выше 10% годовых. По словам директора Гарантийного фонда Веры Гришковой, сейчас ни в одной кредитной организации нет такой низкой ставки. Создание МФО поддерживают и власти, и опрошенные нами предприниматели.

— Всячески приветствую эту идею, — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнётова. — Мы говорили об этом с руководителями региона, Министерства экономического развития, Гарантийного фонда. О том, что МФО создаются во многих регионах России для того, чтобы облегчить доступ субъектам предпринимательства к финансовым ресурсам, снизить нагрузку на бизнес, дать возможность приобрести оборудование. Это очень хороший инструмент поддержки.

— Любой низкий кредит выгоден. Для меня это будет благом, — заявил кондитер Валентин Сватовой. — 10 процентов — это не те 17 процентов, под которые сейчас предлагают кредиты коммерческие банки. В том числе банки, в которых ты обслуживаешься уже 18 лет и неоднократно кредитовался.

— Если в этой микрофинансовой организации будут грамотные специалисты — это было бы очень хорошо, — подчеркнул фермер Андрей Сосункевич. — Сейчас есть новая программа, выдают сельхозпредприятиям кредиты под пять процентов, но финансы ограничены и распределяются не по регионам, а по принципу «кто раньше встал, того и тапки». Южные регионы уже подали необходимые бумаги. А так для предпринимателя вообще проблема получить кредит, даже если есть оборот, залог и даже хорошая кредитная история. Банки очень сложно идут на это. Так что идея благая.

Также банки практически не кредитуют стартапы. Новая микрофинансовая организация должна помочь начинающим карельским бизнесменам.

— Это хорошо. Если будет не очень сложная процедура, не будет бумажной волокиты, которая существует в коммерческих банках, то эта идея положительная — со скидкой на то, что у нас сегодня отсутствуют гранты, то есть безвозмездные деньги, — отметил стартапер в сфере деревообработки из села Деревянное Георгий Пономарев.

— Мне кажется, что это будет очень и очень интересно. И очень полезно. В коммерческих банках сегодня большие проценты, мне кажется, сегодня не каждому предпринимателю дадут кредит, — заявил молодой бизнесмен Савва Леонтюк. — Более того, когда речь идет о небольших кредитах в 300-500 тысяч рублей, банки стараются, чтобы ты брал потребительский кредит с очень высокими процентами. А тут до трех миллионов и всего под 10 процентов. Это хорошо.

Правда, бизнесменов заинтересовал вопрос, насколько это долгосрочный проект. И что будет делать МФО, если финансовая ситуация позволит коммерческим банкам снизить свои кредитные ставки до тех же 10 процентов.

— Текущий год — это начало работы, мы посмотрим на результаты, в следующем году будем также заявляться на субсидию из федерального бюджета и увеличивать фонд микрокредитной организации. Если она проявит себя как должно, как задумывалось, — рассказала Ольга Виноградова.

— Выживание этой кредитной организации будет зависеть от нее самой — сможет ли она еще уменьшить или останется на прежнем уровне ставок, — отметил президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Панкратов. — Могу привести в качестве примера наш бизнес-инкубатор: раньше ставка арендной платы для предпринимателей была существенно ниже рыночной. И было заявок гораздо больше. Как только рынок стал гибче, появились более интересные предложения — меньше стал интерес к бизнес-инкубатору. Пример, конечно, очень грубый, но по ключевому моменту верный.

В целом создатели МФО и в Минэке, и в Гарантийном фонде уверены: новая форма поддержки даст хорошие результаты. И первые 40 миллионов рублей разойдутся очень быстро.