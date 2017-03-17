Костомукшу хотят превратить в территорию опережающего развития

Артур Парфенчиков в ходе своего визита в Костомукшу провел совещание по вопросам создания в границах округа территории опережающего социально-экономического развития.

В соответствии с законодательством моногорода, к которым относится и Костомукша, имеют право получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот статус позволяет привлекать инвесторов, предлагая им упрощенную систему ведения бизнеса и налоговые льготы.

В настоящий момент правительство Карелии совместно с администрацией Костомукши занимается подготовкой документации для подачи заявки на ТОСЭР.

Здесь планируется реализовать пять инвестиционных проектов общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Предполагается, что будет создано 150 рабочих мест. Проектом предусматривается производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, неметаллической минеральной продукции, а также обработка древесины.

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство региона и местные власти оказать поддержку желающим организовать производство бизнесменам.

− Мы сейчас за каждую идею должны бороться, за каждое производство. Все должно быть мобилизовано на то, чтобы предприниматель, желающий работать, мог делать это, − сказал Артур Парфенчиков.

Создание территории опережающего развития в Костомукше позволит улучшить экономическое состояние моногорода, создать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность, увеличив налоговые поступления в местный бюджет.