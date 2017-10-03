Коров АО «Пряжинское» накормили всем миром

На АО «Пряжинское» создали запас корма для коров. По словам работников предприятия, туда привезли сено и силос. В частности, машина с силосом пришла из племсовхоза «Ильинское». Сейчас разгружают комбикорм, который купили на пожертвования жителей республики.

Накануне для животных закупили 12 тонн комбикорма. Для этого общественница из Пряжи Екатерина Ефремова организовала сбор денег в соцсети. За сутки на благотворительный счет поступило 256 тысяч рублей.

— В самой ферме сегодня спокойно. Коровы заняты едой, — сообщает корреспондент «Республики» с места событий.

Сегодня в Пряже проходят переговоры между нынешним собственником «Пряжинского» Айво Халлиста, директором «Ильинского» Антониной Жеребцовой при посредничестве министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Стороны обсуждают условия сделки по продаже пряжинских коров.

Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных, возможно, сохранить не удастся, потому что коровы сильно истощены. По этой же причине их будут выкупать по цене животных, которые идут на убой. Залоговая стоимость стада — 15 миллионов рублей, но точную его цену назвать сложно, потому что каждую корову нужно будет взвешивать отдельно.

В «Ильинском» будет введен новый производственный корпус, и весной поголовье переместят туда.