Комитет Заксобрания рекомендовал исключить «Карбон-Шунгит» из плана приватизации

Заседание парламентского комитета по экономической политике началось с обсуждения вопроса об исключении предприятия «Карбон-Шунгит» из плана приватизации на 2017-2019 годы.

С этой идеей в Заксобрание обратились депутаты от Медвежьегорского района и нашли поддержку среди коллег.

— «Карбон-Шунгит» должен быть сохранен вместе с рабочими местами. Работники считают, что форма собственности может быть сохранена. Глава нашу точку зрения поддерживает, — сообщил Элиссан Шандалович.

Напомним, 50,2% акций предприятия находятся в собственности государства. На сегодня «Карбон-Шунгит» — единственная компания, которая занимается производством шунгита. Предприятие внесли в план приватизации в прошлом году, однако сегодня члены комитета по экономической политике рекомендовали депутатам исключить его из списка госсобственности подлежащей приватизации.