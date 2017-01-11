Корове комфортно — бизнесмену легче

Агрокомплекс имени Зайцева вступил в новый год на позитиве. 24 декабря приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации акционерному обществу присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота айрширской породы.

О том, что это значит для нашего сельхозпроизводителя, мы поговорили с генеральным директором агрокомплекса Григорием Мануйловым.

— Григорий Николаевич, позвольте поздравить вас с таким замечательным предновогодним «подарком от Деда Мороза»!

— Спасибо. Только это ни в коем случае не подарок. Статус племенного хозяйства — это результат целенаправленной работы, без преувеличения, нескольких поколений наших животноводов. Хозяйство упорно двигалось к этому несколько десятилетий. Для того чтобы соответствовать статусу, необходимо иметь высочайший уровень племенных качеств чистопородного стада, его молочной продуктивности, выхода телят. Соответствие этому уровню подтверждается многочисленными аттестациями и экспертизами. Я горжусь тем, что мы, пройдя долгий и непростой путь, поднялись на эту вершину.

— 2016 год принес нам немало плохих новостей о сельском хозяйстве Карелии. Молочная ферма в Медвежьегорске — банкрот. В Олонецком районе «Тукса» загибается. Еще недавно вполне устойчивое ЗАО «Пряжинское» вот-вот развалится под грузом долгов… Как вы прожили этот год?

— Трудно, но стабильно. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, смогли вовремя заготовить вдоволь качественных кормов. Агрокомплекс выполнил все свои производственные планы по молоку и мясу. Более того, мы смогли достичь высоких показателей молочной продуктивности стада. Средний удой на фуражную корову у нас составил 7145 килограммов молока в год. В общем, есть результат, который нам не стыдно предъявить обществу.

— За счет чего достигаются такие показатели?

— Это комплекс факторов. Племенная работа. Внедрение новых технологий содержания, доения, кормления животных. Высокий уровень зоотехнии, ветеринарии. Здоровье стада… Здесь все важно, мелочей нет. Многое зависит даже от того, как люди обращаются с животными, заботятся о них.

Вы знаете, в современном животноводстве даже есть такое понятие — комфорт коров. Ведь, несмотря на внешнюю грубость, корова — очень чувствительное и даже нежное животное. Если ей хорошо и удобно, если она сыта и обласкана, то она и молока отдаст больше. Тут имеет значение даже качество подстилки, на которой она лежит. Получила корова, казалось бы, незначительную царапину — и тут же она снизит отдачу и качество молока!

Ну а чтобы хорошо было животным, должно быть хорошо и людям, которые с ними работают. Наверное, тут играет свою роль и то, что мы вовремя платим зарплату, выполняем все социальные обязательства по отношению к работникам, даем людям некоторую стабильность, уверенность в будущем. Это важно.

— К сожалению, в Карелии много примеров обратного. Вроде бы в сельское хозяйство приходят частные инвесторы, люди с деньгами, с амбициями, но почему-то экономика предприятий у этих инвесторов рушится, хозяйства умирают, племенной скот идет под нож… Агрокомплекс — тоже частное предприятие. В чем ваш секрет?

— Правительство Карелии создает всем хозяйствам молочного направления довольно неплохие и равные стартовые условия. Вы знаете, что, несмотря на трудности наполнения республиканского бюджета, производство молока у нас по-прежнему субсидируется государством. И это хорошая поддержка. Глава Карелии обещал сохранить субсидирование, и это позволяет нам спокойно смотреть в будущее.

Но, кроме помощи государства, надо и самим не зевать. Мне кажется, есть три составляющие успеха. Первое — это ответственный собственник, который заинтересован в развитии предприятия, а не в вытягивании из него ресурсов. Второе — это квалифицированное управление предприятием. И третье — это профессиональный, сплоченный и нацеленный на работу коллектив. Наверное, в Агрокомплексе имени Зайцева сегодня сошлись все эти факторы, что позволяет нам нормально работать и двигаться вперед.

На ближайшие годы учредитель агрокомплекса — АО «Славмо» — ставит перед нами задачу полной модернизации производства. Будем осуществлять реконструкцию животноводческих помещений с целью увеличения поголовья животных, роста производства молока и мяса, выращивания племенного молодняка. Теперь мы можем продавать высокоплеменной молодняк как сельхозпредприятиям Карелии, так и за пределы республики — а это неплохие деньги… Будем работать!