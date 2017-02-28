Карельские компании приглашают к участию в межрегиональной выставке «СтройЭнерго»

Оргкомитет проектов «Крым – юг России» приглашает представителей карельских компаний принять участие в межрегиональной выставке «СтройЭнерго». Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Выставка пройдет 17 и 18 марта в Севастополе. Ее цель – развитие малоэтажного и жилищного строительства, энергетического комплекса и энергосберегающих технологий, налаживание деловых контактов между предприятиями Крыма и материковой России.

В мероприятиях «СтройЭнерго» примут участие представители департамента приоритетных проектов развития Севастополя, Союза строителей Севастополя, Союза архитекторов Севастополя, крупнейшие застройщики Крыма и Севастополя, руководители отраслевых гипермаркетов.

Выставка даёт возможность продемонстрировать свои технологии и продукцию, провести мастер-классы, тренинги, круглые столы, наладить прямые рабочие контакты с потенциальными партнёрами, расширить рынки сбыта.

Подробную информацию можно получить на сайте www.krymyug.ru либо по телефону +7-978-758-32-33.