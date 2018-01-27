Карелия ведет переговоры с КНР по проекту строительства ветряной электростанции

Делегация Карелии договорилась в восточной китайской провинции Фуцзянь о шагах для начала реализации на территории республики проекта по ветроэнергетике стоимостью в 9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Заместитель главы Карелии Владимир Тимофеев по итогам рабочей поездки делегации республики в Китай с 22 по 28 января сообщил, что в Капели планируется осуществить проект по ветроэнергетике.

— Это то, что интересует китайскую сторону. Стоимость проекта составит 9 миллиардов рублей, — сказал Тимофеев.

По словам представителя Карелии, конкретные документы пока не подписаны, однако в ходе поездки была достигнута договоренность о том, что в апреле или мае в Карелию приедет рабочая группа технических специалистов для обследования предполагаемой площадки и оценке технических возможностей по строительству морской ветряной электростанции.

Планируется, что проект будет реализовываться при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Росатома, Корпорации инвестиций и развития провинции Фуцзянь, а также управляющей компании, которая будет определена позже, отметил замглавы республики. Китайская сторона, уточнил он, взяла на себя обязательство подготовить проект.

— Мы этот проект соответственно запускаем на согласование с вышеперечисленными компаниями и определяемся с подрядчиком, — сказал Тимофеев.

Выход на подписание конкретного соглашения, по его словам, может состояться во время запланированного на август приезда в Карелию делегации провинции Фуцзянь во главе с ее губернатором.

В прошлом году Республика Карелия и провинция Фуцзянь установили породненные отношения. Соответствующий документ 1 ноября в присутствии глав правительств двух стран подписали в Пекине в Доме народных собраний глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель народного правительства , секретарь парткома Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Фуцзянь Юй Вэйго.