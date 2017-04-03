Карелия получила 8 миллиардов на строительство Белопорожских ГЭС

Карелия получила 8,15 миллиарда рублей на строительство Белопорожских ГЭС. Кредитный договор между Евразийском банком развития, Международным инвестиционным банком и ООО «Норд Гидро – Белый порог» был подписан 3 апреля в Москве, пишет пресс-служба правительства республики.

В церемонии приняли участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков, зампредседателя правления Евразийского банка развития Константин Лимитовский, зампредседателя правления Международного инвестиционного банка Денис Иванов, а также гендиректор «Норд Гидро — Белый порог» Алексей Виноградов и член правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Сучков.

Участники церемонии отметили, что проект способствует не только созданию инфраструктуры региона, но и позволяет эффективно использовать гидропотенциал малых рек.

— Правительство Карелии оказывает активную поддержку реализации на территории республики проекта строительства Белопорожских ГЭС, — отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. — Рост цен на традиционные источники энергии, их дефицит, а так же очевидные экологические проблемы, связанные с их использованием, заставляют нас заниматься поисками альтернативных источников энергии. Наша задача — как можно эффективнее использовать имеющийся в Карелии потенциал возобновляемых источников энергии.

Высокую экологичность проекта отметили и другие участники подписания.

— Строительство новых объектов генерации на основе возобновляемого источника энергии позволит ограничить негативное влияние деятельности человека на экологию и сохранить привлекательность Карелии для отечественных и иностранных туристов, — отметил Константин Лимитовский.

— Проект полностью соответствует критериям экологической ответственности, в первую очередь, в области возобновляемых источников энергии и эффективного использования водных ресурсов, которыми руководствуется МИБ в инвестиционной деятельности, — пояснил Денис Иванов. — При этом банк активно задействует функционал «интегратора» с учётом использования при строительстве ГЭС дополняющих друг друга высокотехнологичных решений от производителей из Российской Федерации и из других стран-акционеров МИБ.

При строительстве ГЭС будут использованы электрогенераторы, турбины и оборудование для гидроэлектростанций от крупнейших российских производителей. По словам Сергея Сучкова, поддержка подобных высокотехнологичных проектов малого и среднего бизнеса будет оказана с использованием инструментов, обеспечивающих льготную процентную ставку по инвестиционным кредитам.

— Только совместная командная работа региона, институтов развития и инвесторов смогла помочь всем нам дойти до одного из ключевых этапов проекта, — отметил Алексей Виноградов. — Дальше потребуется столь же слаженная работа для достижения заданных параметров проекта. Очень надеемся, что реализация строительства Белопорожских ГЭС положительно отразится на доверии иностранных инвесторов, планирующих инвестиции на территории России.

К настоящему моменту на объекте возведены временные сооружения, позволяющие приступить к строительству дамбы. Завершено устройство моста на правый берег, построен вахтовый городок на 200 человек, произведено электроснабжение объекта, выполняется монтаж бетонного завода. Строительство электростанций даст возможность создать несколько сотен новых рабочих мест. Завершение строительства объектов запланировано на конец 2019 года. Планируется, что за время реализации проекта государственные бюджеты разных уровней получат более 2 миллиардов рублей налоговых платежей.