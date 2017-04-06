Карелия обратится к правительству России с просьбой продлить лицензирование импорта щебня

Карелия подготовит в адрес правительства РФ предложения продлить лицензирование импорта щебня. Об этом сегодня на заседании правительства, где рассматриваются итоги социально-экономического развития республики в 2016 году, заявил и. о. министра экономического развития Евгений Жирнель.

По его словам, на долю предприятий горно-промышленного комплекса приходится 33% всего промышленного производства в Карелии. По результатам 2016 года производство нерудных строительных материалов увеличилось на 13,7%, до 18,8 миллиона кубических метров, в том числе щебня — на 12,5%, блоков — на 13,2%.

При этом сохраняется проблема высоких тарифов на перевозки грузов в связи с принятием приказа Минстранса РФ в январе 2014 года, отметил Евгений Жирнель.

— За прошедший период приложено немало усилий для его отмены, но работа пока еще не получила завершения, — сказал он.

И. о. министра также отметил, что важно добиться пролонгации лицензирования импорта щебня на федеральном уровне с 1 июля 2017 года, поскольку эта мера поддержки отечественных предприятий в горной отрасли доказала свою эффективность.