Карелия намерена развивать «красный» туризм

Сотрудничество с китайской провинцией Фуцзянь в сфере туризма обсудили участники заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которое состоялось 25 апреля в Москве. Речь идет в первую очередь о таких направлениях, как экотуризм, посещение военно-исторических объектов, а также памятников, связанных с советским наследием.

Так называемый «красный» туризм вызовет интерес у гостей из Китая, считает врио главы Карелии Артур Парфенчиков, а памятные объекты советского наследия получат вторую жизнь.

— В этом году отмечается столетие Октябрьской революции. Мы должны использовать любой повод, чтобы привлечь в Карелию гостей. Китайский турист специфичен, он отличается от туристов из других стран, — пояснил Артур Парфенчиков. — Например, фильм «А зори здесь тихие», который снимался в Карелии, — это одна из самых популярных кинокартин в Китае. Туристический маршрут, связанный со съемками, наверняка будет интересен гостям из Поднебесной.

Традиционные и всемирно известные бренды Карелии также планируется представить вниманию партнеров из китайской провинции Фуцзянь. Артур Парфенчиков продемонстрировал журналистам брошюру о музее-заповеднике «Кижи», переведенную на китайский язык.

— Необходимо диверсифицировать маршруты к нашим известным туристическим брендам, в первую очередь к Кижам. Накануне мы очень серьезно продвинулись в вопросе поиска решения по строительству высококачественной магистрали до Заонежья, чтобы туристы получили возможность автомобилем, автобусом максимально комфортно, независимо от погоды, добираться до главной туристической достопримечательности, — сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что речь идет о строительстве дороге Великая Губа—Оятевщина, деревни, стоящей на берегу напротив острова Кижи. Этот маршрут должен что значительно удешевить транспортные расходы туристов.