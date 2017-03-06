Карелия и китайская провинция Фуцзянь подписали меморандум о сотрудничестве

Перед началом итогового заседания Заместитель премьер-министра Юрий Савельев провел для китайской делегации экскурсию по выставке карельской продукции.

Гостям показали камень, который обрабатывается на местных предприятиях, форель, красную икру, материалы для деревянного домостроения и другие примеры продукции карельских предприятий.

Гости, по их собственным словам заинтересовались сотрудничеством в сфере образования. По словам главы делегации, большое впечатление на них произвело посещение ПетрГУ.

Еще одно перспективное направление — туризм, который активно развивается в Карелии и Китае. Гости также высказали желание наладить совместную работу в области освоения минеральных ресурсов.

Карелия богата гранитом и если мы начнем сотрудничество в этой сфере, то карельский гранит может начать продаваться по всему миру, — высказал уверенность начальник канцелярии иностранных дел провинции Фуцзянь Ван Тяньмин.

По итогам заседания были подписаны протокол и меморандум о сотрудничестве между нашими регионами. Следующий контакт может состоятся уже в сентябре, когда карельская делегация посетит Китай по приглашению представителей провинции Фцуцзянь.