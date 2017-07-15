Карелия вступает в программу льготного кредитования

С середины этого года Агентство ипотечного жилищного кредитования запустило ипотечные программы, которые позволяют регионам осуществлять давать кредиты со ставкой от 6,25% для определенных категорий граждан, сообщают «Известия».

В Республике Карелия начало выдачи ипотеки со пониженной ставкой запланировано на III квартал 2017 года, так же, как в Калининградской и Воронежской областях.

Специалисты фонда Госимущества РК (региональный опереатор АИЖК) подтвердили, что соглашение о вступлении в программу льготного кредитования подписано. Однако как процент, так и категории граждан, которых затронет программа, будут определены впоследствии.

— Как только у нас появятся конкретные данные, они незамедлительно будут опубликованы на нашем сайте, — пояснили в ведомстве.

АИЖК планирует до конца года вдвое увеличить охват субъектов РФ льготной региональной программой.