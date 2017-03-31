Идем на Север

С января этого года в Костомукше власть и бизнес работают над тем, чтобы в городе горняков заработала ТОСЭР — территория опережающего социально-экономического развития. Она призвана поднять экономику моногорода, сделать так, чтобы Костомукша промышленная не вмещалась в два названия: ГОК и АЕК, чтобы на специально выделенной площадке заработал целый ряд других производств.

Развитие ТОСЭР – программа федеральная, и ее правила диктует Москва. Они таковы: если тот или иной муниципалитет сможет найти несколько подходящих бизнес-проектов, то они получат налоговые льготы и другие преимущества. Условия ставятся жесткие: бизнес должен быть зарегистрирован на территории этого города или поселка, нужно создать оговоренное количество рабочих мест, вложить определенную сумму денег. Возможность с помощью федерального центра создать у себя мощный промышленный парк привлекла многие моногорода. Костомукша не исключение.

Артуру Парфенчикову и его коллегам рассказали, что сегодня в пакете Костомукши четыре резидента и пять бизнес-проектов: от лесопереработки и домостроения до хранилища сжиженного газа и ягодных соков с морсами. Общая сумма инвестиций – до двух миллиардов рублей. Общее число потенциальных рабочих мест – 150. Ближе всех к запуску производства подобралась компания «ФинТек», производитель домокомплектов из клееного бруса.

Заместитель главы Карелии по вопросам стратегического развития Александр Чепик указал на то, что многие резиденты ТОСЭР могли бы уже начать работать – упущено много времени.

— Критика отчасти справедлива, — отметила мэр Костомукши Анна Бендикова. — Потому что, наверное, работа над заявками с нашей стороны должна быть более динамичной. С другой стороны, возможность заявиться на статус ТОСЭР у нас появилась с очень недавнего времени — с января 2017 года.

Кроме того, по словам Анны Бендиковой, соблюсти специфические требования к резидентам даже в условиях успешной Костомукши достаточно сложно.

— Даже самый продвинувшийся в этих вопросах потенциальный резидент, компания «ФинТек», и то может выпасть из списков, — заявила мэр города горняков. — В силу того, что они работают не только в Костомукше, но и в Пяозере, возможно, не будут удовлетворять требованиям к резиденту ТОСЭР. Обязательное условие регистрации резидента на территории нашего муниципального образования подходит не всем предпринимателям. Дополнительные требования, как мне кажется, сильно осложняют привлечение потенциальных резидентов.

И. о. министра экономического развития Карелии Евгений Жирнель считает, что многие проблемы решатся, если местные власти будут более активно работать с бизнесом.

— Что касается Костомукши, думаю, есть смысл еще поработать над заявкой. Знаете, это, конечно, звучит фантастически, но, например, «Магнит» — компания из Краснодара. Она развивалась, и в конечном итоге распространила свою экспансию на все российские регионы. У нас предпринимателей, которые готовы развиваться, в том числе на внешних рынках, может быть намного больше. Мы должны с ними за ручку ходить. Они сегодня маленькие, но вполне могут стать средними, — отметил Евгений Жирнель.

Резиденты костомукшской ТОСЭР также рассказали о своих проблемах. В силу специфики производств они разные. Но есть общая трудность. «ФинТек», «Ягоды Карелии», другие компании в один голос заявили, что тарифы на электроэнергию для юрлиц непомерно высоки. Причем они продолжают расти, что ставит бизнес в условия гонки прибыли с ростом тарифа. Условия бесперспективные.

Цена одного киловатта электричества для юрлиц в нашем регионе доходит до 8,5 рубля. Для сравнения, в соседней Ленобласти – около 4 рублей. В себестоимости продукции карельского бизнесмена затраты на электроэнергию доходят до 30 процентов. Это делает ее неконкурентоспособной, ставит карельский бизнес на грань выживания.

— Как мне сказал один предприниматель, решите эту проблему и можете больше ничем не заниматься, — заявил Евгений Жирнель. — Мы над этим работаем, но, боюсь, не решим проблему в короткие сроки. Один из вариантов, который мы сейчас прорабатываем, если говорить о моногородах, – присоединение к электросетям градообразующих предприятий. Например, Надвоицкий алюминиевый завод сегодня предлагает условия размещения бизнеса на свободных мощностях. У них стоимость электроэнергии ниже.

Правда, это ставит малый бизнес в зависимость от крупных предприятий. А ведь одна из основных задач ТОСЭР – как раз сделать экономику моногорода многополярной, максимально свободной от градообразующих заводов и фабрик. Этот вопрос всем уровням власти в республике придется решать в первую очередь. Причем в условиях цейтнота.

Калевала туристическая. Не промышленная

Проблема высоких тарифов на электричество касается не только производственников, но и предпринимателей в сфере услуг. Это в полной мере относится к Калевальскому району, где развитие бизнеса прочно связывают с развитием туризма.

— О ТОСЭР речи пока не идет, — заявила глава администрации Калевальского района Валентина Булавцева. — Сколько у нас было министров экономического развития – все откровенно говорили, что не видят точек промышленного роста в Калевальском районе. Есть изыскания Минкультуры республики по так называемой стратегии малых дел. Речь идет о развитии туризма на основе нашего историко-культурного наследия.

Вот и на встрече с Артуром Парфенчиковым во время недавней командировки врио главы собрались в основном бизнесмены из сфер торговли и туризма. Уровень тарифов на электроэнергию заставляет многих предпринимателей уходить в тень, в «серые» схемы: намного выгодней сегодня, скажем, посуточно сдавать свои коттеджи случайным туристам, чем официально регистрировать фирму. Кроме тарифов, калевальский бизнес волнуют вопросы инфраструктуры. Прежде всего дорог.

— По муниципальным дорогам с главами районов был отдельный разговор, — ответил Артур Парфенчиков. — Задача поставлена следующая: до 30 марта согласовать все вопросы, связанные с дорожным строительством. Кто не представит – собранные деньги отдадим тем, кто умеет работать в срок. Нам своевременно нужно войти в летний период. Задача поставлена очень жесткая.

Пока же на ремонт калевальских дорог выделено 29,9 миллиона рублей. На них запланированы работы по трем мостам и самым аварийным участкам трассы Кемь — Лонка.

Далеко ли до Арктики?

Экономические проблемы трех районов Карелии поможет решить участие в федеральной программе развития Арктики. Об этом давно говорят карельские власти.

− Для Карелии важно включить в Арктическую зону три наших северных района: Беломорский, Кемский и Лоухский. Это позволит получить дополнительное финансирование на их развитие из федерального бюджета, − считают в правительстве.

Эти задачи делегация из нашей республики пыталась решить на IV Международном форуме «Арктика – территория диалога», который проходил с 28 по 30 марта в Архангельске. Отметим, что полпред президента Николай Цуканов поддержал эту идею.

— Я считаю, что часть территории Республики Коми могла еще дополнительно быть включена в указ президента и, конечно, часть Карелии. На мой взгляд, это было бы справедливо. Однако пока Министерство экономики считает преждевременным, считает, что необходимо сначала принять госпрограмму, а потом думать о расширении, — сказал Цуканов.

Окончательное решение должно быть принято при разработке государственной программы развития Арктики. Кроме того, в своем выступлении на форуме врио главы Карелии Артур Парфенчиков призвал развивать прямые контакты между представителями бизнеса в Баренцевом регионе. Он рассказал о своем недавнем визите в Костомукшу на предприятие АЕК, которое производит электронику для иностранных грузовиков Volvo и Scania. В прошлом году здесь также начали производить электропроводку для ветрогенераторов датского концерна Vestas.

Власти Карелии заинтересованы в поддержке подобных совместных проектов, которые особенно важны для развития производства на северных территориях республики, для решения проблем моногородов, подчеркнул Артур Парфенчиков. Еще одно важное направление приграничного сотрудничества, по мнению врио главы, – культура и сохранение исторического наследия, национального своеобразия, а также развитие туризма.

— В Карелии есть такие природные жемчужины, как Ладожское и Онежское озера, Белое море, есть Заонежье с его самобытной культурой. Сейчас мы активно занимаемся развитием аэропорта «Петрозаводск». Хотелось бы, чтобы этот важный транспортный узел был ориентирован в том числе на укрепление приграничного сотрудничества с Северной Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам в Карелию приезжали туристы из стран Баренцева региона, — заявил Артур Парфенчиков.

Кроме того, врио главы Карелии отметил важность прямого сотрудничества между образовательными, в том числе высшими учебными заведениями Баренцева региона. В следующем году Артур Парфенчиков предложил провести соответствующую международную конференцию на базе ПетрГУ.