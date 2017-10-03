Голодающее стадо АО «Пряжинское» куплено госпредприятием

Сегодня вечером договор купли-продажи стада КРС АО «Пряжинское» был официально заключен. Подписи под трехсторонним соглашением поставили гендиректор АО «Пряжинское» Айво Халлист, директор ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» Антонина Жеребцова и представитель компании «Нива-1», в залоге у которого находится часть скота. Переговоры продолжались почти весь рабочий день. Стороны не могли сойтись в цене голодающего стада. В конечном итоге решение было найдено.

«Договор купли-продажи предполагает комиссионное составление гуртовой ведомости, которая будет отражать поголовное описание продаваемого скота с указанием живой массы и степени упитанности. На основании ведомости по среднесрочным ценам, сложившимся на скот, предназначенный для забоя, будет определена стоимость контракта. Мы ни в коей мере не предполагаем менять направление деятельности предприятия. Скот с сегодняшнего дня будет надлежащим образом обслуживаться. Такие обязательства взяло на себя предприятие «Ильинское», — прокомментировал подписание министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По завершению обвеса скота станет известна окончательная сумма контракта.

Напомним, речь идет о стаде в 600 голов. Всех животных сохранить не удастся из-за сильного истощения. Накануне для голодающих животных закупили 12 тонн комбикорма. Для этого общественница из Пряжи Екатерина Ефремова организовала сбор денег в соцсети, неравнодушными жителями Карелии было перечислено около полумиллиона рублей.