Планы экономического развития Карелии на 2017 год озвучили в правительстве республики

Итоги работы в сфере экономики Карелии в прошлом году и задачи на ближайшие три квартала обсудили на коллегии в Минэкономразвития и промышленности республики. И. о. руководителя ведомства Евгений Жирнель доложил, что продолжение реализации федеральной целевой программы развития региона, проекты по импортозамещению и привлечение инвестиций будут приоритетными направлениями развития региона на 2017 год. Также в Карелии будут внедряться новые формы поддержки предпринимательства.

— Грантов для начинающих предпринимателей и субсидий на модернизацию производства — этих форм поддержки у нас нет, но у нас появились новые формы поддержки. Мы готовим информативную базу по созданию микрокредитной организации, на которую у нас в этом году заложено около 36 миллионов рублей, — сообщил Евгений Жирнель.

Микрокредитная организация будет создана на базе Гарантийного фонда Карелии.

Руководитель ведомства выразил надежду, что новый инструмент поддержки малого бизнеса станет эффективным и заменит гранты для предпринимателей, которые существовали ранее.

Также среди задач на 2017 год Евгений Жирнель назвал внедрение моделей упрощения процедур ведения бизнеса, ликвидацию административных барьеров, создание и модернизацию 1,6 тысячи рабочих мест, участие в Программе приграничного сотрудничества России и Европейского союза «Карелия» на 2014 — 2020 годы.

Корпорация развития Карелии продолжит поиск резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития в Надвоицах, также будут готовиться заявки на создание ТОСЭР в других городах.

— На финальном этапе подготовка заявки на создание ТОСЭР в Кондопоге, в ближайшие дни буквально она будет направлена в Минэкономразвития России, — сообщил Жирнель.

Продолжится работа над программами, которые реализуются в Карелии в сотрудничестве с Фондом развития моногородов. В частности, обучение пройдут проектные команды городов по специальной программе фонда.

Министерство намерено также продолжить работу по заключению соглашений о сотрудничестве с Народным правительством китайской провинции Фуцзянь и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.