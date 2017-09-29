Глава Карелии поддерживает президентскую программу реструктуризации госдолга

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддерживает инициативу президента России ввести программу реструктуризации долгов по бюджетным кредитам, полученным из федеральной казны. Ранее правительство республики вместе с другими регионами обращалось в федеральные органы власти за такой поддержкой.

— Чтобы не допустить концентрации всего объема долга в форме только одного долгового инструмента, структура государственного долга республики диверсифицирована в различных форматах, — рассказал Артур Парфенчиков. – Это ценные бумаги, банковские кредиты, бюджетные кредиты из федеральной казны, государственные гарантии республики.

По информации пресс-службы регионального правительства, объем государственного долга Карелии к концу 2016 года составил 22,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом темпы роста упали на шесть процентов. С января по сентябрь 2017 года снижение составило 0,8 процента. Удалось улучшить структуру долга: доля рыночных обязательств к началу года снизилась на четыре процента и составила 42%. Сейчас в общей массе республиканского госдолга 49 процентов составляют бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита казны и замещение долговых обязательств. Срок погашения запланирован на 2017-2019 годы.

«Общая сумма бюджетных кредитов, которую мы планируем реструктуризировать, — 11,2 миллиарда рублей, — отметил региональный руководитель. — Программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит «растянуть» график погашения до семи лет, а в случае выполнения условий по росту собственных доходов – до 12 лет».

На первом этапе программы в 2018-2019 годах власти Карелии планируют реструктуризировать 6,7 миллиарда рублей. А с учетом второго этапа в 2018-2021 годах – 8,4 миллиарда. Это также позволит сократить расходы на обслуживание госдолга. Так, в 2018 году экономия на процентных платежах составит порядка девяти миллионов рублей: если сохранится минимальная ставка, которая сейчас составляет 0,1 процента годовых.

«Дополнительные средства будут направлены на социально-экономическое развитие республики, главным образом, на реализацию «майских» указов президента России, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В региональном Минфине рассказали, что сейчас в республике работают над формированием проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также над программой государственных заимствований. В ведомстве подчеркнули: все долговые обязательства республика исполняет неукоснительно на протяжении почти двух десятилетий.

«В апреле текущего года международное агентство Fitch Ratings подтвердило стабильный кредитный рейтинг республики Карелия, отметив при этом хорошее качество управления бюджетом и долгом. По мнению рейтингового агентства, у республики имеется потенциал для того, чтобы улучшить бюджетные показатели 2017-2018 годов», — отметили в Минфине Карелии.

Отметим, 22 сентября на заседании президиума Госсовета в Ульяновске президент России Владимир Путин сообщил о том, что с 1 января 2018 года заработает программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Программа рассчитана на семь лет. Для наиболее «закредитованных» регионов этот срок может быть продлен до 12 лет, пишут федеральные СМИ.