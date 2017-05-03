Геологи обнаружили залежи алмазов на границе Карелии и Ленобласти

Специалисты Росгеологии оценили перспективы территории на границе Карелии и Ленобласти на алмазы и другие виды полезных ископаемых. Объект площадью более восьми квадратных километров нанесли на карту.

— Дано систематическое описание полезных ископаемых территории, составлены карты закономерностей их размещения и прогноза, на основании которых проведена оценка прогнозных ресурсов алмазов и других минералов. Составлен комплект Госгеолкарты-200 второго поколения листов Р-36- ХХVIII (Лодейное Поле) и Р-36- ХХIХ (Подпорожье), — пояснил управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин.

По прогнозам геологов, запасы алмазов этого месторождения равны 19,8 миллиона карат.

Залежи относятся к категории Р3. Это технические алмазы, которые не используют для создания ювелирных украшений. Такие алмазы применяют в промышленности, например, для изготовления теплоотводов для светильников или при производстве тонкой проволоки.