Фестиваль карельских продуктов пройдет весной на востоке Китая

Карелия планирует провести в конце марта — начале апреля провести недельный фестиваль своих продуктов питания в восточной китайской провинции Фуцзянь, сообщает ТАСС.

По словам заместителя главы Карелии Владимира Тимофеева, соответствующая договоренность была достигнута по итогам рабочей поездки делегации республики, которая проходит с 22 по 28 января.

— Мы договорились, что проведем в ближайшее время фестиваль продуктов Карелии, — сказал Тимофеев.

Он уточнил, что в течение недели в 100 из 700 магазинов крупной торговой сети Bravo YH будут организованы презентации, дегустации и продажи карельских продуктов питания. Это мероприятие, считает он, позволит определить конкретный список продуктов, которые китайские партнеры будут готовы положить на полки магазинов на постоянной основе.

— В поставках продуктов питания мы видим перспективу. Мы уже договорились и сейчас идет техническое сопровождение. Надеемся, что в конце марта или в начале апреля у нас будет этот фестиваль, — рассказал Владимир Тимофеев.

По его словам, интерес к проекту проявило правительство провинции Фуцзянь, губернатор которой поддержал эту идею.

В прошлом году Республика Карелия и провинция Фуцзянь установили породненные отношения. Соответствующий документ 1 ноября в присутствии глав правительств двух стран подписали в Пекине в Доме народных собраний глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель народного правительства, секретарь парткома Коммунистической партии Китая провинции Фуцзянь Юй Вэйго.