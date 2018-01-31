Facebook запретил размещать рекламу криптовалют

Представители социальной сети Facebook запретили размещать на своей платформе рекламу криптовалют, бинарных опционов и первичного размещения монет (ICO). Соответствующие правила предусматривает новая рекламная политика Facebook, передает РБК со ссылкой на блог директора по регулированию продуктами компании Роба Лезерна на сайте социальной сети.

Подобная мера, как уточняется в его сообщении, призвана повысить целостность и безопасности рекламы финансовых продуктов и услуг на Facebook. «Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными и мы прежде всего создаем их для людей», — добавил Лезерн. Рекламе, вводящей пользователей в заблуждение, в социальной сети не место, подчеркнул он.

В связи с этим, как рассказал директор по регулированию продуктами Facebook, представители платформы разработали новую политику, запрещающую рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто связаны с вводящими в заблуждение или обманчивыми рекламными практиками. «Например, объявления о бинарных опционах, ICO и криптовалюте», — пояснил Лезерн.

Между тем сегодня биткойн второй раз за месяц упал ниже $10 000.