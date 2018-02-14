Элиссан Шандалович: Карелия получает серьезное конкурентное преимущество

«Республика» уже сообщала, что с 1 апреля этого года в Карелии пройдет вторая волна снижения тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Такие предприятия будут платить от 5,3 до 5,6 рубля за киловатт. Для крупных производств тариф составит до 3,28 рубля. Об этом после заседания правления Антимонопольной службы России 13 февраля на своей странице в соцсети рассказал Артур Парфенчиков.

Снижение тарифов прокомментировал спикер парламента Элиссан Шандалович.

— Это серьезный успех для всей Карелии, который состоялся благодаря большому труду правительства Карелии, благодаря активной позиции руководителя региона Артура Парфенчикова. И, разумеется, последствия мы почувствуем в самое ближайшее время как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Изменения коснуться многих предприятий и организаций нашей республики различной формы собственности. Это промышленные предприятия и акционерные общества и бюджетные организации, государственные учреждения. В целом по республике ожидаемый экономический эффект за год за счет снижения цен на электроэнергию составит около 3 миллиардов 300 миллионов рублей. Это очень серьезная сумма.

Мы прекрасно понимаем, что эти средства будут направлены организациями и предприятиями, в том числе, на свое развитие, на обновление оборудования, на продвижение вперед технологий. Мы понимаем, что инвестиционная привлекательность нашей республики существенно возрастет, в разы.

Нашим парламентом предпринято много усилий, совместно с исполнительной властью по формированию законодательной базы, которая обеспечивала бы нашу инвестиционную привлекательность. Но, к сожалению, из-за высоких тарифов часть предприятий, организаций, которые готовы были разместить свой бизнес на территории региона, так к нам и не пришли, несмотря на большие налоговые льготы, несмотря на создание территорий опережающего развития у нас в республике.

Сейчас эта проблема решена и есть первая информация о том, что уже есть ряд интересантов, планирующих разместить свое промышленное производство для развития его на территории нашего региона. Конечно это замечательно, потому что появляются новые предприятия, а это и новые рабочие места, и наполнение бюджета, а это — развитие социальной инфраструктуры нашей республики, что очень важно.

Для государственных структур важность этого события также нельзя переоценить, так как бюджетные организации, государственные учреждения смогут сэкономить существенные средства и в дальнейшем направить их на ремонт, приобретение оборудования, выплату заработной платы, в том числе и на выполнение решения Конституционного суда России по МРОТ. Мы задавались вопросом где найти деньги? Вот один из источников сегодня абсолютно четко обозначен.

Подытоживая хочу сказать, что мы получаем серьезное конкурентное преимущество. Это преимущество на долгие годы. И наша задача сделать все возможное, чтобы им разумно, грамотно воспользоваться!