Электроэнергия для предпринимателей подешевела с 1 августа

На минувшем заседании правления Госкомитета по ценам и тарифам было принято решение о снижении расходов поставщиков электроэнергии: АО «ТНС Энерго» на 102 млн руб; АО «Норд Гидро» — на 26 млн руб., сетевых организаций – на 6,5 млн руб.

Это позволило снизить с 1 августа тариф на услуги по передаче электрической энергии на 8 коп./кВтч. для всех потребителей сетей низкого напряжения.

Дополнительно для предприятий-потребителей электроэнергии АО «ТНС Энерго» снижение цен, в зависимости о потребляемого напряжения, составит от 4 до 10 процентов.