Две трети торговых точек нарушают правила торговли алкоголем

В 2017 году проведены контрольно-надзорные мероприятия в 174 предприятиях торговли и общественного питания, торгующих алкогольной продукцией. Нарушения требований законодательства установлено в 69% объектов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Среди нарушений — отсутствие контроля за условиями хранения алкогольной продукции, нарушения условий ее хранения, неудовлетворительное содержание складских помещений, отсутствие ценников, наличие осадка и посторонних включений в вине.

Проинспектировано 1790,525 дкл алкогольной продукции, в т.ч. импортной 250,25 дкл. Изъято 170 проб алкогольной продукции, из которых 37 проб (21,8%) вина не соответствовали требованиям законодательства по наличию осадка и посторонних включений.

К административной ответственности привлечено 129 виновных лиц, выписано 96 штрафов на общую сумму в 1 миллион 52 тысячи рублей.