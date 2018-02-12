Два миллиарда нужно Карелии на выплаты зарплат бюджетникам с учетом «северных» и районного коэффициента

В Законодательном собрании Карелии прошел правительственный час, на котором обсудили вопрос выплаты зарплаты с учетом нового МРОТа. Особое внимание парламентарии и представители министерств обратили на проблему «северных» и районных коэффициентов.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Карелии вырос до 10 тысяч рублей с увеличением на районный коэффициент (15-40%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (от 50 до 80%).

Вместе с тем некоторые жители Карелии и других регионов еще в прошлом году столкнулись с тем, что в МРОТ оказались включены положенные по закону надбавки. Несколько человек обратились в Конституционный суд РФ, чтобы добиться выплаты недоначисленной зарплаты, которая в некоторых случаях исчислялась десятками тысяч рублей. 7 декабря 2017 года суд постановил, что в размер минимальной заработной платы не могут включаться районные коэффициенты и «северные».

С учетом всех этих обстоятельств нагрузка на региональный бюджет выросла, есть дополнительная потребность финансовых средств, отметил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. Накануне в Совете Федерации состоялось совещание по вопросам финансовой обеспеченности в связи с повышением минимального размера оплаты труда. По итогам совещания российское правительство рассмотрит возможность оказания финансовой поддержки регионам.

— Мы рады приветствовать поддержку работников, проживающих в условиях Крайнего Севера, — сказал он, открывая правительственный час. — Но мы также видим существенные риски в реформировании базовых параметров системы оплаты труда.

По словам министра финансов Елены Антошиной, Карелия активно взаимодействует с федеральными властями, чтобы обеспечить потребность региона в дополнительных средствах.

— Все расчеты дополнительной потребности мы подготовили, сумма по среднесписочной численности работников составляет 1,2 миллиарда рублей на 2018 год, — рассказала Елена Антошина. – Если говорить с учетом коэффициента совмещения, то эта цифра увеличивается. И в своем обращении в правительство и министерство финансов России мы обозначили реальную сумму – порядка двух миллиардов рублей. С федеральными органами мы находимся в тесном контакте, чтобы обосновать необходимость именно той суммы, которую мы запрашиваем. Для того, чтобы с января начать выплачивать положенные зарплаты, мы за счет зарезервированных в бюджете средств предусмотрели на январь и февраль порядка 260 миллионов рублей. Были представлены достаточно серьезные расчеты, потому что мы должны безошибочно предоставить ту сумму, которая позволит каждому учреждению выплатить заработную плату.

Продолжается работа по оздоровлению муниципальных бюджетов, чтобы сократить расходы и увеличить доходную часть.

Елена Антошина отметила, что в учреждениях нужно вести более активную разъяснительную работу: за месяц на «горячую линию» по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы поступило около 200 звонков. Сотрудники Минфина старались давать максимально подробные ответы, а потом доводили информацию о поступавших вопросах до профильных министерств.

— Работники должны понимать, какую зарплату они должны получать с января, — подчеркнула Елена Антошина.